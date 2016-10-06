Де Мистура предлагает боевикам «Ан-Нусры» уйти из Алеппо

Спецпосланник генсекретаря ООН Стаффан де Мистура предлагает боевикам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» самостоятельно покинуть Алеппо и тем самым прекратить военную операцию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве, передает ТАСС.

«Если вы решите покинуть Восточный Алеппо достойно, со своим оружием, и отправиться в Идлиб или туда, куда вы захотите, я готов лично вас сопровождать», - сказал он.

Де Мистура считает, что сирийское правительство должно «немедленно прекратить бомбардировки, если "Ан-Нусра" уйдет». По его словам, в военной части Алеппо на данный момент находятся около 900 боевиков группировки и около 8000 членов формирований вооруженной сирийской оппозиции.

Де Мистуры заявил, что высказанные им предложения будут темой консультаций. Он также отметил большую роль Международной группы поддержки Сирии в содействии политическому урегулированию.