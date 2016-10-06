Пентагон принимает меры безопасности в Сирии из-за размещения С-300

Пентагон принимает меры безопасности в Сирии из-за размещения Россией систем ПВО С-300. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь американского минобороны Питер Кук.

Кук отметил, что у террористических группировок в Сирии нет авиации, а на вопрос, против кого направлены С-300, просил обратиться к российским военным, передает «РИА Новости».

Конашенков ранее сообщил, что радиус действия российских зенитных систем С-300 и С-400, прикрывающих базы в Хмеймиме и Тартусе в Сирии, может стать сюрпризом для любых неопознанных объектов.