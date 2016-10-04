В Пентагоне заявили о возможной угрозе американским ВВС от российской ЗРС С-300 в Сирии

Размещение в Сирии российской батареи ЗРС С-300 при определенных условиях может представлять угрозу для самолетов США, заявил представитель Пентагона Питер Кук.

«Все зависит от того, каким образом российская сторона планирует использовать батарею», - передает его слова Associated Press.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что переброска российской батареи ЗРС С-300 в Сирию противоречит целям по урегулированию военного конфликта в Сирии.