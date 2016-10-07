Фото Путина с подписью «миротворец» вывесили на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке

Огромный баннер примерно десять метров в длину и пять метров в ширину с фотографией президента России Владимира Путина и подписью «миротворец» был вывешен на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке. Видеозапись с изображением опубликовала газета New York Post. Путин изображен в деловом костюме на фоне российского флага. Также на баннере были видны две зеленые пятиконечные звезды на белом фоне, как те, что изображаются на флаге Сирийской Арабской Республики. По данным издания, он провисел на мосту около часа.

По сведениям очевидцев, установкой баннера занимались, как минимум, двое молодых людей около 13:45 по местному времени. После звонка в службу 911 провокационный плакат был снят примерно в 14:55 по местному времени.

У полиции нет данных о лицах, причастных к акции. «Мы не знаем, кто это сделал. Никаких арестов произведено не было», - приводит ТАСС слова официального представителя полицейского управления Нью-Йорка Майкла Дебонеса.

7 октября Владимир Путин отмечает свое 64-летие.