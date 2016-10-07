Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии

Нобелевская премия мира присуждена президенту Колумбии Хуану-Мануэлю Сантосу. Как сообщил Норвежский нобелевский комитет, решено отметить его решительность и усилия по завершению полувековой гражданской войны, которую власти Колумбии вели с группировкой FARC. Война стоила жизни 220 000 колумбийцам, из-за нее около 6 млн человек были вынуждены покинуть дома, говорится в пресс-релизе. Вручение премии - это дань уважения народу Колумбии, который несмотря на трудности и невзгоды не оставил надежду на мир, и всем, кто содействовал мирным переговорам.

Хуан-Мануэль Сантос последние четыре года вел переговоры с повстанцами о завершении войны. Переговоры шли при посредничестве руководства Кубы. В сентябре он подписал соглашение о перемирии с лидером повстанцев Родриго Лондоньо, известным также как Тимолеон Хименес или Тимошенко. Социологические опросы показывали, что большинство населения - за мир. Однако 2 октября оказалось, что колумбийцы не оценили усилий своего лидера. Прошедший в этот день референдум о примирении с FARC прошел при низкой явке - 37%, и оказалось, что за примирение проголосовали 49,78% избирателей, против - 50,21%. Reuters назвал победу противников соглашения с повстанцами «ушатом холодной воды» для президента страны.

Впрочем, после того как стали известны результаты голосования, Сантос и Тимошенко подтвердили, что договоренность о прекращении боевых действий остается в силе. Президент пообещал начать переговоры с идеологами лагеря «нет», чтобы выработать с ними дальнейшие шаги, но также пообещал, что будет добиваться мира до последнего дня своего президентского срока. Он считает, что обязан передать детям лучшее государство. Сантос останется во главе государства до августа 2018 г., это его второй срок, больше переизбираться он не может.