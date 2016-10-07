Минобороны допускает возвращение военных баз на Кубу и во Вьетнам

Заместитель министра обороны России Николай Панков сообщил, что военное ведомство прорабатывает вопросы возможного возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам. «Мы этой работой занимаемся», – сказал Панков, отказавшись уточнять детали.

Российские военные базы находились на Кубе и во Вьетнаме с советских времен до 2002 г. Во вьетнамской Камрани находилась военно-морская база ВМФ, в кубинском Лурдесе – радиоэлектронный центр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил намерения Минобороны разместить военных на Кубе и во Вьетнаме изменениями в международной обстановке.

«Международная обстановка – она не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы, поэтому, естественно, все страны в соответствии со своими национальными интересами оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, которое считают нужным», – сказал Песков.

При этом вопрос о размещении военных баз на Кубе и во Вьетнаме Песков переадресовал министру обороны страны.