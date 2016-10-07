Песков прокомментировал возможное возвращение российской базы на Кубу и во Вьетнам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление Минобороны о проработке вопроса возможного возвращения на Кубу и во Вьетнам военных баз напомнил о меняющейся обстановке в мире.

«Международная обстановка не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы», - заявил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что именно «поэтому естественно, все страны в соответствии со своими национальными интересами оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, в котором считают нужным».

Песков отказался комментировать планы России по военным базам на Кубе и во Вьетнаме, переадресовав этот вопрос в Министерство обороны.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков сообщил, что военное ведомство рассматривает возможность возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам. «Мы этой работой занимаемся», – сказал Панков, отказавшись уточнять детали.

Российские военные базы находились на Кубе и во Вьетнаме с советских времен до 2002 г. Во вьетнамской Камрани находилась военно-морская база ВМФ, в кубинском Лурдесе – радиоэлектронный центр.