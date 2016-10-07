Песков прокомментировал обсуждение в Киеве введения визового режима с Россией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что введение украинскими властями визового режима с Россией прежде всего скажется на рядовых гражданах.

«Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей и если будет введен визовый режим, то, конечно, эта ситуация будет рассмотрена и российская сторона примет те решения, которые посчитает необходимыми в своих интересах», - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что «пока не стал бы анонсировать, какие именно [будут решения]».

В настоящее время визовый режим между двумя странами отсутствует. Россияне должны въезжать на Украину по загранпаспортам, граждане Украины могут ездить по внутренним паспортам.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий 3 октября заговорил об отмене безвизового режима с Россией после задержания на территории России гражданина Украины Романа Сущенко. По словам Парубия и других официальных представителей Украины, Сущенко является журналистом «Укринформа».

По версии российского силового ведомства, Роман Сущенко является полковником украинской военной разведки. По данным ФСБ, он собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России.