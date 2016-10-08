Россия внесла в СБ ООН альтернативный проект резолюции по Сирии

Москва внесла в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, сообщили в постоянном представительстве России при всемирной организации. Он будет рассмотрен сегодня после документа, подготовленного Францией.

«После голосования по французскому проекту резолюции будет рассмотрен альтернативный российский документ», – сказали в пресс-службе постпредства. Встреча СБ ООН начнется сегодня в 21.30 мск.

Российский проект, как сообщает ТАСС, поддерживает предложение специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо. В документе содержится просьба к генсеку организации Пан Ги Муну «представить Совету Безопасности детальный план реализации» этой инициативы.

Ранее Франция внесла проект резолюции, который предусматривает запрет на полеты военной авиации над Алеппо, а также содержит призыв соблюдать режим прекращения огня в Сирии.