Депутат Рады предложил работающим в России украинцам не возвращаться на родину

Народный депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк заявил, что не понимает украинцев, которые едут работать в Россию.

«Это неправильно. Сколько бы там денег ни было заработано, сколько бы они их не привезли в Украину, я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине: мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага», – сказал Парасюк в эфире телеканала «112 Украина».

Он предложил таким трудовым мигрантам не возвращаться на Украину. «Им кто-то запрещает туда ехать? Да езжайте, можете вообще с вещами. И больше не возвращаться», – заявил Парасюк.

При этом он высказался за введение визового режима с Россией и назвал агентами Путина депутатов «Блока Петра Порошенко», которые не поддерживают эту идею.