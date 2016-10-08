Боевики ИГ обстреляли российский вертолет Ми-8

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Хама обстреляли российский транспортный вертолет Ми-8 из переносного зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщил российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Никто из военнослужащих в результате обстрела не пострадал. «Благодаря набранной высоте полета, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной попадания ракеты в вертолет удалось избежать», – сообщили в центре.