На выборах в Грузии побеждает правящая партия «Грузинская мечта»

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия «Грузинская мечта». По одним сведениям, она набрала 39,9% голосов. Бывшая партия власти «Единое национальное движение» (ЕНД, сторонники Михаила Саакашвили) получила 32,7%. Согласно другому экзитполу партия «Грузинская мечта» получает 53,8% голосов, а ЕНД – 19,5%.

Премьер-министр Грузии, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Квирикашвили на встрече со своими сторонниками поздравил их с победой на выборах. «Правда, итоги выборов еще не подведены в ЦИК, а обнародованы лишь данные экзитполов, но, по всем имеющимся у нас данным, мы одерживаем на выборах убедительную победу», – заявил Квирикашвили.