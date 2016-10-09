Республиканцы обсуждают возможность замены Трампа – Politico

Члены Республиканской партии США обсуждают возможность замены Дональда Трампа другим кандидатом, пишет газета Politico. По данным издания, однопартийцы миллиардера намерены пересмотреть предвыборную стратегию за выходные.

При этом юристы партии пришли к заключению, что Комитет не может единолично принять решение о смене кандидата. «Факт заключается в том, что его можно будет заменить, только если он уйдет сам или умрет», – сказал один из собеседников издания.

При этом председатель Комитета Райнс Прибас отметил, что критика Трампа со стороны республиканцев «окончательно похоронит его шансы на победу».