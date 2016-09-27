Международная жизнь

Трамп проиграл Клинтон первые президентские дебаты

Последние опросы показывали, что кандидаты в президенты США идут практически вровень
Patrick Semansky / AP

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграл первые дебаты своему сопернику на выборах президента США – кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон: согласно опросу CNN, 62% зрителей отдали предпочтение Клинтон, и только 27% – Трампу. Впрочем, наблюдатели указывают, что в аудитории CNN в США преобладают демократы.

После дебатов заметно вырос курс доллара к евро – до $1,1244 к 9.03 мск по сравнению с $1,1254 на закрытие предыдущей сессии. Мексиканский песо, традиционно сильно реагирующий на рейтинг Трампа, известного противника иммиграции, подскочил в паре с долларом на 2%. Рынкам нравится более предсказуемая политика Клинтон, указывают аналитики.

Главная цель Клинтон – показать аудитории, что Трамп с работой президента просто не справится
Дебаты с подвохом

В ходе дебатов Трампа постоянно подводила привычка опираться на ложную, недостоверную и притом легко опровергаемую информацию, пишут либерально ориентированные The Washington Post и CNN. Так, CNN, проведя проверку утверждений кандидатов по 10 обсуждаемым вопросам, отдала Клинтон безусловную победу в шести случаях, пять раз поймав Трампа на прямой лжи. WP проанализировала 22 обсуждаемых пункта, и по 12 из них Трамп сделал ложные или вводящие в заблуждение заявления.

Клинтон умело использовала слабые места Трампа, указывают американские СМИ. В ходе жарких дебатов она прямо призывала зрителей проверить обсуждаемые факты на своем сайте и обвиняла соперника в расизме, лицемерии и в том, что тот «пребывает в собственном мирке». Трамп, не оставшись в долгу, тоже обвинил ее в лицемерии, высокомерии и непрофессионализме. Но в итоге именно Клинтон заставила Трампа обороняться, показав однозначно лучшую подготовку, пишет The Wall Street Journal.

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На первых президентских дебатах кандидаты обсуждали в основном внутреннюю политику США, не выходя за традиционный круг тем: безработица, налоги, борьба с преступностью и терроризмом. Тема России была затронута очень мало – в контексте хакерской атаки на серверы демократической партии (Клинтон косвенно обвинила в этом Россию), антитеррористической коалиции в Ираке (Клинтон поставила себе в заслуги помощь со стороны России). Трамп же указал, что ядерный потенциал России в целом новее, чем США.

С началом прямых дебатов предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую: до дня выборов 8 ноября меньше полутора месяцев. По результатам национальных опросов перед дебатами кандидаты шли почти вровень с разницей на уровне статистической погрешности. Клинтон и Трампу предстоят еще две телевизионные встречи лицом к лицу.

В то время как большинство экспертов отдают победу в дебатах Клинтон, остается неясным, как их оценят избиратели, предостерегает Financial Times. Газета ссылается на экспресс-полл Public Policy Polling - там победу Клинтон отдали лишь 51% опрошенных при 40% у Трампа и 9% неопределившихся. Кроме того, в ходе республиканских праймериз Трамп проигрывал по очкам все дебаты, но набирал популярность после каждого раунда.

«Если Хиллари победит, нашей нации конец»
Комментарии  ()
Lupus_
10:12 27.09.2016
Опрос проводился сразу после дебатов среди аудитории, 41% которой составляли сторонники Демократической партии, а 26% – Республиканской. Остальные зрители не отнесли себя ни к одной из политических партий. Ведущие телеканала отметили, что число демократов в данном опросе было в среднем на 10% больше, чем при других общенациональных опросах, а число республиканцев – на 2% меньше. Всего же в голосовании принял участие 521 респондент, потому его вряд ли можно считать достаточно репрезентативным, отмечает Deutsche Welle. http://korrespondent.net/world/3750314-klynton-pobedyla-na-debatakh-CNN ---- Интересно, а что помешало провести общенациональный репрезентативный опрос? Неужели результатов побоялись? ))
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