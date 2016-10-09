Третья партия преодолела барьер для входа в грузинский парламент

По данным обработки 82% протоколов, в парламент Грузии проходят три партии. С большим отрывом побеждает правящая «Грузинская мечта». Пока она набирает 49,26%.

На втором месте партия сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» с 26,46%. На третьем месте – «Альянс патриотов Грузии», набравший 5% голосов.

Остальные партии пока не преодолели необходимый для получения мест в парламенте пятипроцентный барьер.