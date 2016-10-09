Лавров рассказал о коренных изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в отношениях Москвы и Вашингтона произошли коренные изменения. «Мы зафиксировали коренное изменение обстоятельств в том, что касается агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении России», – сказал Лавров в эфире программы «Воскресное Время» на Первом канале.

Министр подчеркнул, что речь идет «не просто о риторической русофобии, а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность».

По мнению Лаврова, Вашингтон пытается выстраивать отношения так, чтобы учесть только собственные интересы. «Когда Джон Керри был назначен государственным секретарем США, мы с ним об этом говорили и оба согласились, что отношения необходимо выстраивать по-взрослому (даже термин этот был использован), без детских обид. Но не у всех получается», – сказал министр.

«Для политика все-таки очень важно не закрывать двери. Это плохо, и означает, что человек начинает срываться, а в политике делать этого нельзя, необходимо все делать выверенно и иметь всегда в голове несколько вариантов развития событий», – отметил Лавров. При этом, подчеркнул министр, эти варианты должны учитывать интересы обеих сторон.