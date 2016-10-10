В Минобороны Сирии объяснили необходимость создания базы ВМФ России в Тартусе

Создание постоянной военно-морской базы России в сирийском Тартусе вызвано растущим уровнем поддержки, которая оказывается террористам из-за рубежа. Об этом «РИА Новости» заявил в понедельник, 10 октября, руководитель отдела информации политуправления армии САР бригадный генерал Самир Сулейман.

«Это (создание базы) придаст России и Сирии, а также ее союзникам, сражающимся с террористами, еще большую военную мощь для того, чтобы быстрее положить конец терроризму», - отметил он.

Собеседник агентства напомнил, что база создается в рамках соглашения между правительствами России и Сирии.

О том, что Минобороны России создаст в Тартусе постоянную военно-морскую базу, стало известно ранее в понедельник.

«Соответствующие документы в настоящее время подготовлены, они проходят процедуру межведомственного согласования», – сказал статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков. Он уточнил, что степень готовности этих документов «достаточно высокая».

Тартус – второй по величине портовый город в Сирии после Латакии. В Тартусе располагается единственный за пределами бывшего СССР российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ, в котором могут обслуживаться российские боевые корабли в Средиземном море. Эта военная база существует с 1971 г.