Замминистра обороны объяснил, зачем Россия разместила в Сирии С-300

Российская система ПВО С-300ВМ (SA-23 по классификации НАТО) нужна в Сирии в первую очередь для защиты российских военных баз, заявил статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков. Как передает «Интерфакс», он заявил это на заседании международного комитета Совета Федерации. «Конечно, основное предназначение этого несомненно грозного оружия заключается в том, чтобы наши базы были надежно защищены», – сказал он.

После инцидента со сбитым Су-24 в ноябре 2015 г. Россия установила на базе Хмеймим в Латакии систему С-400 «Триумф». В начале октября Минобороны подтвердило, что в Сирию доставлены и С-300. Как говорил представитель ведомства Игорь Конашенков, задача нового комплекса – прикрыть базу ВКС и ВМФ России в Тартусе, а также корабли оперативного соединения ВМФ России в прибрежной зоне от угроз с воздуха.

Конашенков заметил, что не видит реальных причин переполоха, который на Западе вызвало прибытие С-300 в Сирию. «Напомню, что С-300 – это исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы. Более того, ранее, как вам известно, в регионе находилась аналогичная система в морском исполнении – комплекс "Форт", которым оснащен гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва", – подчеркнул он.