Киев не согласен на саммит «нормандской четверки» без утверждения «дорожной карты»

Украинская сторона не соглашалась на проведение встречи лидеров «нормандской четверки», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. «Украина не давала согласие на участие в саммите «нормандской четверки». Пока не будет согласована «дорожная карта», которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией, такая встреча не состоится», - рассказал собеседник агентства, близкий к переговорам.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что встреча лидеров «нормандской четверки» может пройти в Берлине 19 октября. «Встреча в предварительном порядке планируется 19 октября. Предложен Берлин», - сообщил он.

В начале августа президент России Владимир Путин выражал сомнение в эффективности «нормандского формата». Однако в начале сентября президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что лидеры «нормандской четверки» встретятся «в ближайшие недели». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 30 сентября также не исключал созыва саммита в ближайшее время, но уточнял, что «до этого должна быть проведена определенная домашняя работа - в том числе на экспертном уровне».