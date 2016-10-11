Васильева назвала самбо системой комплексного воспитания молодежи

Самбо является не только видом спорта, но и системой комплексного воспитания детей и молодежи, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева. Об этом она сообщила на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта в Коврове.

«Хочу отметить, что мы относимся к самбо не только как к виду спорта, но как к замечательной системе комплексного воспитания детей и молодежи - физического, гражданского, патриотического и нравственного», - сказала она.

Васильева представила учебник с примерной программой, которая так и называется «Физическое воспитание школьников 1-11 классов на основе борьбы самбо».

«При содействии Всероссийской федерации самбо мы успешно провели первый пилотный проект и приступили к реализации второго этапа проекта "Самбо в школе"», - напомнила она. По ее словам, «это первая предметная программа, которая даст возможность каждому учителю физической культуры грамотно построить урок с элементами самбо и организовать дополнительное образование детей во внеурочной деятельности».