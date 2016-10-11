МОК лишил российскую спортсменку золота Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил золотой медали Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне российскую метательницу молота Татьяну Белобородову. Такое решение было принято после перепроверки допинг-проб и обнаружения туринабола, сообщает пресс-служба МОК.

Спортсменка уже имела проблемы, связанные со вскрытием старых проб: ее анализ с чемпионата мира 2005 г., где она была бронзовым призером, также дал положительный результат. Но проба была вскрыта уже после завершения восьмилетнего срока хранения, никакого наказания Белобородова не понесла.

В 2007-2009 гг. спортсменка уже отбыла дисквалификацию за употребление запрещенного препарата. В настоящий момент 32-летняя метательница завершила карьеру.

В общей сложности по итогам двух волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и Олимпиады-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны тесты 23 медалистов Игр дали положительный результат.

Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Третья и четвертая перепроверки пройдут позже.