У России нет ни моральных, ни юридических оснований для выдачи Сноудена США – посол

Москва не может выдать Соединенным Штатам бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена, поскольку между Россией и США нет договора о выдаче подозреваемых в совершении преступлений. Об этом заявил российский посол в США Сергей Кисляк. «У нас нет ни морального, ни юридического права это сделать», - приводит ТАСС его заявление в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса в Вашингтоне.

В 2013 г. Сноуден опубликовал сведения о методах киберслежки американских спецслужб и прослушке переговоров мировых лидеров. В США его обвиняют в нарушении закона о шпионаже. Он направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран. 1 августа 2014 г. Сноуден получил вид на жительство в России на три года.