Саркози раскритиковал политику Олланда в отношении России

Экс-президент Франции и потенциальный претендент на этот пост в 2017 г. Николя Саркози раскритиковал политику действующего главы государства Франсуа Олланда в отношении России. Комментируя отмену его встречи в Париже с российским лидером Владимиром Путиным, Саркози заявил, что он «сожалеет» о постоянном противостоянии политического руководства Франции с Россией. «У меня есть разногласия с Путиным, но я считаю, что долг Франции, в интересах Франции и Европы, заключается в том, чтобы Россия, Франция и Европа находились в состоянии диалога», - приводит слова Саркози Le Figaro.

«Как мы будем исправлять ситуацию, если общаемся лишь при помощи пресс-релизов», - недоумевает Саркози. Это не тот способ, который может уберечь стороны от вхождение в состояние «новой холодной войны». Саркози отметил, что лично ему тоже не просто было общаться с Путиным в момент грузинского кризиса. Тем не менее, он считает неприемлемым прекращение диалога с Россией. Настоящая «дипломатическая битва заключается в том, чтобы высказаться, подискутировать и найти точки соприкосновения», - подчеркивает он.

После своего поражения на президентских выборах в 2012 г. Саркози неоднократно посещал Россию и частным образом встречался с Путиным для поддержания добрых отношений. Ранее Саркози призывал к отмене антироссийских санкций, но и напоминал России о ее ответственности в качестве мировой державы.

Накануне стало известно об отмене визита Путина в Париж, намеченного на 19 октября. В ходе визита планировалась его встреча с Олландом, в частности, по Украине и сирийскому вопросу. Незадолго до этого президент Франции в интервью национальному телевидению выразил сомнение в том, что будет встречаться с российским лидером из-за его политики в Сирии. Правда, позже заявил, что готов встретиться с Путиным «в любой момент», чтобы положить конец бомбардировкам и достичь перемирия в Сирии.