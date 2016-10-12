Минобороны назвало обвинения Бориса Джонсона русофобской истерией

В момент атаки на гуманитарную колонну ООН в провинции Алеппо 19 сентября российских самолетов в этом районе не было, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что новые спутниковые снимки однозначно указывают, что грузовики с гуманитарной помощью обстреляли российские самолеты. Он напомнил слова российских чиновников о том, что самолеты Башара Асада не могут наносить удары в темное время суток. Также он снова предупредил, что Россия рискует стать парией в международной политике.

Конашенков заявил на следующий день, что утверждение Джонсона идет в русле «русофобской истерии, регулярно нагнетаемой отельными членами британского истеблишмента» (цитата по «Интерфаксу»). «В амплуа резонера на сцене блещет Борис Джонсон, узревший с опозданием на месяц вину России после рассматривания неких находящихся в "открытом доступе" спутниковых фотографий. Господин Джонсон, так может, откроете этот "открытый доступ" и покажете эти фотографии кому-нибудь еще?» - цитирует генерала ТАСС. Он напомнил, что только Минобороны России опубликовало видеозапись нахождения в составе гуманитарного конвоя в Алеппо неизвестного миномета большого калибра. Настоящие объективные данные по воздушной обстановке в районе Алеппо вечером 19 сентября имеют на руках российские военные, поэтому они знают «точную причину увядания интереса к этой теме со стороны американских коллег».

«Есть ли у вас его фотографии или прислать их в ваш "открытый доступ"? Все озвученные вами якобы "доказательства" не будут стоить и пенса, если кому-нибудь действительно открыть к ним доступ», - добавил Конашенков.