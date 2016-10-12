Черноморский флот ищет моряков с затонувшего у берегов Крыма плавучего крана

Корабли, авиация и специалисты поисково-спасательных служб Черноморского флота подключились к поискам моряков с плавучего крана, затонувшего в ночь на среду у берегов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Корабли и вертолеты Черноморского флота, привлекаемые к поисковой операции, оборудованы всем необходимым для проведения спасательных и водолазных работ, а также оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящее специалисты обследуют район затопления плавучего крана. Вся информация в режиме реального времени передается в штаб.

По данным крымского управления МЧС, инцидент произошел в 4 км от берега. Судно следовало в Севастополь и затонуло в районе Ливадии при буксировке из порта «Кавказ» в Краснодарском крае.

На плавучем кране, по разным данным, было семь или восемь человек. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что продолжаются поиски трех человек, хотя источник агентства в экстренных службах также говорит о пятерых спасенных и двоих погибших.