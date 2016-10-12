Заказчик Керченского моста не связывает со стройкой ЧП с плавучим краном

ЧП с затонувшим близ Ялты плавучим краном не имеет отношения к строительству Керченского моста. Это ТАСС сообщил представитель заказчика проекта - ФКУ «Упрдор "Тамань"».

Инцидент не повлиял на работу Керченской переправы, сообщили агентству в пресс-службе «Морской дирекции». Работа переправы не прерывалась, сейчас время ожидания минимально - около получаса. «В порту Крым своей очереди ждут пять машин, а в порту Кавказ - 15», - сообщил представитель «Морской дирекции».

На плавучем кране, по разным данным, было семь или восемь человек. Пятерых рабочих спасли, источники агентств в экстренных службах региона сообщали, что два человека утонули вместе с краном.