Песков: Путин не предлагал преобразовать Минспорт

Президент России Владимир Путин, выдвинув идею об объединении спорта, туризма и молодежной политики под кураторством одного вице-премьера, имел в виду именно единый «блок кураторства» этих тем на уровне зампреда правительства, но ничего не говорил о слиянии соответствующих ведомств или создании новых, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не буду прогнозировать какие-то персональные назначения. Как вы понимаете, назначать будет президент по представлению председателя правительства» - сказал Песков, уточнив, что президент имел в виду целесообразность изменения блока кураторства - курирования блока спорта, туризма и молодежной политики. «Президент ничего не говорил об объединении или создании новых ведомств или о переформатировании», - добавил пресс-секретарь.