Мутко сообщил о скором расширении полномочий Минспорта

Министерство спорта России получит новые полномочия, заявил министр спорта Виталий Мутко. «В целом мы исходим из того, что президент определяет структуру и систему управления федеральных органов. В нашей истории это уже было: с 2008 по 2012 год было Министерство спорта, туризма и молодежной политики. В рамках него работало два агентства. Я считаю, самое главное, что Министерству спорта добавится еще ряд полномочий», - сказал Мутко.

Сейчас, утверждает Мутко, Минспорта РФ не обладает излишними полномочиями. «Никаких чрезмерных полномочий у министерства нет. У меня одно полномочие сегодня - получать по голове, особенно когда у нас что-то плохо в стране», - сказал министр.