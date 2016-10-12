Путин рассказал, кто стоит за атакой на гуманитарный конвой в Сирии

Атаку на гуманитарный конвой около Алеппо в Сирии нанесла одна из террористических организаций, заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин.

«Мы-то знаем, кто нанес удар по этой гуманитарной колонне. Это одна из террористических организаций», — сказал Путин. По его словам, «американцы об этом знают, но предпочитают занять другую позицию, заняться огульными обвинениями в адрес России», приводит агентство слова президента.

19 сентября в провинции Алеппо под авиаудары попала гуманитарная колонна ООН. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» утверждала, что жертвами бомбардировки стали 12 человек и что грузовики бомбили либо сирийские, либо российские летчики. После бомбежки ООН решила приостановить отправку гуманитарной помощи сирийцам.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что новые спутниковые снимки указывают, что грузовики с гуманитарной помощью в провинции Алеппо 19 сентября обстреляли российские самолеты.