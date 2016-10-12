Новым вице-премьером правительства может стать министр спорта Виталий Мутко

Министр спорта Виталий Мутко скорее всего займет пост нового вице-премьера правительства, курирующего спорт, туризм и молодежную политику.

О том, что в правительстве появится эта позиция, во вторник рассказал президент Владимир Путин на заседании Совета по спорту при президенте России. «Мы с председателем правительства обсуждали вопросы сфер, близких к спорту, - молодежная политика, туризм. Мы полагаем, что нужно объединить этот комплекс и поручить курирование этой работы одному вице-премьеру правительства России», – цитирует президента «Интерфакс».

Сейчас в правительстве спорт курирует вице-премьер Аркадий Дворкович, а туризм и молодежную политику - вице-премьер Ольга Голодец.

Близкий к правительству источник «Ведомостей» предполагает, что этим вице-премьером станет Виталий Мутко. Он не исключил, что и само Министерство спорта будет «переформатировано» в другой орган. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту тему сегодня, уточнил, что «президент ничего не говорил и не имел в виду объединение ведомств, слияние ведомств или создание каких-либо новых ведомств или перепрофилирование, переформатирование имеющихся» (цитата по «Интерфаксу»).

По информации телеканала «Дождь», кроме Виталия Мутко, которого «Дождь» тоже называет основным кандидатом на новый пост, рассматривается и кандидатура гендиректора компании «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко. А источники радиостанции «Говорит Москва» в аппарате правительства назвали среди кандидатов и имя Тины Канделаки, генерального продюсера спортивного телеканала «Матч-ТВ». Еще одним кандидатом в СМИ называли нынешнего президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, который решил уйти с этого поста. Но, по словам президента Путина, Жуков «хочет сосредоточиться на парламентской деятельности».