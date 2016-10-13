США нанесли ракетный удар по радарам хуситов в Йемене

ВС США выпустили крылатые ракеты по трем радиолокационным радарам в Йемене, на прибрежной территории, которую контролируют повстанцы-хуситы. Как сообщает Reuters, это сообщил представитель Пентагона Питер Кук. По его словам, удары были нанесены в ответ на неудачную попытку ракетного обстрела эсминца ВМС США «Мэйсон». Запуск ракет по целям был произведен с одобрения президента Барака Обамы. Reuters отмечает, что это первое прямое вмешательство в военные действия в Йемене.

«Эти ограниченные удары были нанесены с целью самообороны, ради защиты личного состава, защиты наших кораблей и защиты нашего права на свободу навигации», – заявил Питер Кук. Одной из целей ударов был радар, который позволил запустить не менее трех ракет в сторону эсминца «Мэйсон» с минувшего воскресенья. В последний раз этот эсминец был атакован в среду.

Ракеты «Томагавк» были запущены с эсминца «Нитзе» около 4 утра местного времени в четверг, рассказали высокопоставленные источники Reuters. По их словам, целью были радары РЛС, которые использовались в ходе предыдущих атак на объекты США и попыток атаковать другие корабли в Красном море. Один из источников подчеркнул, что радары находятся в безлюдной местности, где невысок риск для мирного населения при обстрелах.

8 октября авиация коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесла авиаудар по похоронной процессии в Йемене. В результате инцидента погибло около 200 человек, еще более 500 получили ранения. Reuters отмечает: похоже, что обстрелы кораблей в Красном море участились в ответ на этот удар.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт шиитских повстанцев-хуситов в союзе с лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху частью армии и войск изгнанного президента Абд Раббо аль-Мансура Хади. Хади поддерживают силы коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией.