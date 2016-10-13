Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов о нападении на дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Как передает ТАСС, он в курсе того, что писали об этом СМИ, и президенту уже об инциденте доложено - также по сообщениям СМИ. Первым о нападении сообщил «МК» днем 12 октября, днем 13 октября эту информацию без деталей подтвердила пресс-секретарь Емельяненко Юлия Куклина. Она сказала, что девочка чувствует себя хорошо, в реанимацию она не попадала, проверку в связи с нападением ведут правоохранительные органы и что «ни одно предположение в СМИ не подтверждено в компетентных органах» (цитата ТАСС).

«В целом нападение на ребенка - это совершенно недопустимо и требует самых решительных мер по выявлению того, кто совершил это нападение. Но в данном случае я бы порекомендовал избегать каких-либо ассоциаций, каких-либо параллелей, каких-то там подозрений до того, пока не установлено, кто это совершил», - заявил Песков. Он сказал, что Емельяненко - его хороший товарищ и «когда нападают на дочь товарища, это очень тревожно, очень неприятно».

Из сообщений СМИ следовало, что несколько дней назад на несовершеннолетнюю дочь Емельяненко напали на улице неизвестные и ее избили. Дома ей постепенно становилось хуже, в результате ее положили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. В четверг утром СМИ сообщили, что ее выписали из больницы. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, отдел дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбудил уголовное дело о нападении на несовершеннолетнюю. Инцидент произошел после того, как Емельяненко публично раскритиковал организованные в Грозном бои без правил, в которых участвовали дети. По его оценке, детские бои проводились с нарушениями принятых правил безопасности. На бойца с ответной критикой обрушились чеченские политики, а затем глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не оскорблять Емельяненко в соцсетях, потому что тот уже осознал «допущенную ошибку».

«Пока не следует делать каких-либо выводов, а тем более распускать слухи. О результатах расследования будет объявлено. Семья Емельяненко не дает комментарии по этому вопросу», - заявила пресс-секретарь спортсмена Куклина.