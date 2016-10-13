Дочь Емельяненко после нападения выписалась из больницы

Шестнадцатилетняя дочь спортсмена Федора Емельяненко Мария покинула больницу в Москве, куда она поступила после избиения. Об этом «Интерфаксу» в четверг сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня Мария была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ее здоровью ничего не угрожает», – сказал собеседник агентства. Собеседник добавил, что, если бы не оперативное вмешательство врачей, состояние девушки могло бы резко ухудшиться.

Ранее полиция Москвы по факту избиения несовершеннолетней дочери Емельяненко в центре возбудила уголовное дело. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что в настоящее время сотрудники полиции изучают видеозаписи с места происшествия и пока обнаружить «какой-либо полезной информации» не удалось.

Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отметила, что в деле пока фигурирует один нападавший, который внезапно напал на девушку и нанес ей удары в живот и грудь.

4 октября в Грозном прошел турнир по ММА Grand Prix Akhmat 2016. В рамках турнира проходили бои с участием детей, в них участвовали трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил проведение поединков между детьми без специальной экипировки до 12 лет, так как полученные удары могут нанести непоправимый ущерб физическому и психологическому здоровью мальчиков.