Скончался король Таиланда

На 89 году жизни скончался король Таиланда Пумипон Адульядет. Он умер в больнице в Бангкоке. Врачи зафиксировали его смерть в 15:52 по местному времени (11:52 мск), передает The Guardian со ссылкой на сообщение королевского двора.

Как отмечает издание, король умер после 70 лет правления. Возле здания больницы собираются местные жители. Многие из них расстроены и плачут. Вечером 13 октября правительство и парламент проведут экстренные заседания.

Последние годы здоровье короля ухудшалось, он все время находился под пристальным вниманием врачей. В прошедшее воскресенье самочувствие Адульядета резко ухудшилось. В больнице ему провели гемодиализ. Местные СМИ сообщали, что у монарха после данной процедуры снизилось давление, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние несколько дней состояние короля было нестабильным.

Пумипон Адульядет появился на свет 5 декабря 1927 г. в Кембридже (США). Его отец на тот момент изучал медицину в Гарвардском университете, сообщает ТАСС. Адульядет был официально коронован в мае 1950 г. после гибели старшего брата - короля Ананды Махидола (Рама Восьмой), в 1987 г. ему присвоили титул Великий. У короля Таиланда и королевы Сирикит четверо детей - три дочери и сын.