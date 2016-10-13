Престол короля Таиланда унаследует кронпринц Маха Вачиралонгкорн

Кронпринц Маха Вачиралонгкорн станет следующим королем Таиланда после кончины его отца короля Пумипона Адульядета в соответствии с конституцией страны. Король утвердил своего сына принца в качестве наследника престола в 2002 г.

Об этом сообщает в четверг, 13 октября, агентство Associated Press со ссылкой на заявление премьер-министра Таиланда Прают Чан-Очи.

Ранее в четверг стало известно, что Пумипон Адульядет ушел из жизни в возрасте 88 лет. Врачи зафиксировали его смерть в 15:52 по местному времени (11:52 мск).

По данным The Guardian, король умер после 70 лет правления. Последние годы здоровье короля ухудшалось, он все время находился под пристальным вниманием врачей. В прошедшее воскресенье самочувствие Адульядета резко ухудшилось. В больнице ему провели гемодиализ. Местные СМИ отмечали, что у монарха после данной процедуры снизилось давление, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние несколько дней состояние короля было нестабильным.

Пумипон Адульядет появился на свет 5 декабря 1927 г. в Кембридже (США). Он был официально коронован в мае 1950 г. после гибели старшего брата - короля Ананды Махидола (Рама Восьмой), в 1987 г. ему присвоили титул Великий. У короля Таиланда и королевы Сирикит четверо детей - три дочери и сын.