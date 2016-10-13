В Кремле сравнили действия Парижа перед визитом Путина с поведением негостеприимного хозяина

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил причины отмены визита Владимира Путина в Париж 19 октября.

«Положение дел было примерно таково: вы заблаговременно получаете приглашение от хозяина приехать в гости, пообедать, поговорить и так далее, причем не только по телефону он тебя зовет, но и посылает приглашение красивое, говорит, что у нас такие-то планы на этот день. Говорит: приезжай», - сказал Ушаков, описывая ситуацию.

«Ты готовишься к этой встрече, к этому обеду, к приезду на квартиру к хозяину. И потом хозяин вдруг публично, в кругу своих друзей начинает обсуждать: а может, мне его не приглашать? Нужно ли мне с этим человеком встречаться или нет? А ты об этом узнаешь через друзей», - отметил помощник президента.

Ушаков добавил, что потом «тебе звонит секретарь этого хозяина» и говорит: «Ты знаешь, ты приходи, квартира в твоем распоряжении». «Может быть, хозяина не будет, но ты посмотри, как там что, а он, может быть, зайдет на чай. А вообще, сам решай, придешь ты ко мне или не придешь», - добавил Ушаков. Помощник Путина подчеркнул, что именно из-за такой ситуации российский президент решил не лететь в Париж.