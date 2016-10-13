Парламент Таиланда не призвал наследника занять трон на экстренном заседании

Национальная законодательная ассамблея Таиланда завершила чрезвычайное собрание, не пригласив наследного принца занять престол, как это предполагает законодательство страны.

Встреча депутатов завершилась после девяти минут молчания в память о скончавшемся короле Пумипоне Адульядете.

Позднее премьер-министр страны Прают Чан-Оча сообщил, что наследник таиландского престола кронпринц Вачиралонгкорн попросил не спешить с формальной процедурой, «дав ему возможность скорбеть вместе с нацией». «Дайте нам возможность выбрать правильное время», - сказал Чан-Оча.

Монарх умер в больнице Бангкока 13 октября. На момент смерти ему было 88 лет. Король Таиланда ушел из жизни после 70 лет правления. Последние несколько дней здоровье монарха сильно ухудшилось, его состояние было нестабильным.