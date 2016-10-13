Путин выразил соболезнования семье скончавшегося короля Таиланда

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье скончавшегося короля Таиланда Пумипона Адуьядета, правительству и народу страны. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент отметил, что с именем монарха связан значительный период в новейшей истории Таиланда, ознаменованный большими достижениями в экономической сфере, укреплением международных позиций страны. «За десятилетия своего правления он снискал искреннюю любовь подданных и высокий авторитет за рубежом. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул глава государства в телеграмме.

Путин также выразил соболезнования правительству и народу Таиланда.

Монарх умер в больнице Бангкока 13 октября. На момент смерти ему было 88 лет. Король Таиланда ушел из жизни после 70 лет правления. Последние несколько дней здоровье монарха сильно ухудшилось, его состояние было нестабильным.

В четверг вечером правительство и парламент проведут экстренное заседание. В Таиланде объявлен траур на год.