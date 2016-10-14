В ДТП под Бесланом погибли тренер и спортсмен из Ростова

Среди погибших в ДТП с автобусом в Северной Осетии двое россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Ранее сообщалось, что все погибшие были гражданами Армении.

«В настоящее время выяснилось, что среди погибших двое российских граждан - один из ребят, направлявшихся из Ростовской области на соревнования в Армению, ему 17 лет, и его тренер, еще трое погибших – граждане Армении», – сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня утром в Северной Осетии автобус Москва – Ереван столкнулся с автовозом. Погибли пять человек, пострадали 27. Столкновение произошло на трассе «Кавказ» рядом с Бесланом. Автобус врезался в стоявший на обочине автовоз.