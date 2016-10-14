Порошенко назвал сумму, необходимую на оборону, и предупредил о долгой угрозе с востока

Украина должна тратить на оборону не менее 5% от ВВП, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе выступления на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами военного лицея имени Богуна.

«Если мы хотим выжить как народ, как нация, как государство, мы должны тратить на вооруженные силы и безопасность минимум 5% нашего ВВП, как бы это ни было тяжело для бюджета, экономики и социальной сферы Украины», — сказал Порошенко.

Он уточнил, что в 2017 г. украинские власти планируют потратить на закупку и ремонт вооружения более $426,5 млн.

Правительство Украины заложило в госбюджет на 2017 г. на оборону 5% ВВП и $4,9 млрд, что на $576 млн больше, чем в прошлом году.

Порошенко также заявил, что военная угроза для Украины с востока сохранится на долгую перспективу, именно поэтому и необходима такая сумма на защиту страны. «Российская агрессия, которая продолжается, и военная угроза с востока, очевидно, на долгую историческую перспективу», - сказал Порошенко.