Столтенберг положительно относится к сближению Турции и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что выступает за развитие политического диалога между Турцией и Россией, так как от плохих отношений между этими странами никто не выиграет.

«Я всегда заявлял, что выступаю за политический диалог. И я говорил это и после инцидента со сбитым самолетом [с самолетом ВКС РФ, сбитым турецкими военными]. Никому не выгодно, чтобы между этими странами была напряженность», - сказал он в интервью итальянской газете La Stampa.

Столтенберг напомнил, что Турция «важный союзник, играющий заметную роль для НАТО и Европы».