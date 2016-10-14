Антон Носик нашел ошибку в обвинительном приговоре за пост в ЖЖ

Блогер Антон Носик сегодня получил копию обвинительного приговора за пост в ЖЖ и обнаружил в нем ошибку. «Не прошло и 12 суток с момента оглашения приговора, как его долгожданная копия – у меня на руках. Правда, там сказано, что срок обжалования в Мосгорсуде уже истек», – написал Носик в своем блоге.

На титульном листе приговора он обнаружил ошибку в собственном имени. «Как выясняется, процесс происходил с участием подсудимого Носика А. Ю. И адвокат Бадамшин в нем участвовал в защиту того же Носика А. Ю. (кстати, кто это?!) А осудили в результате Носика А. Б.», – написал блогер.

Носик также подтвердил, что будет обжаловать приговор. «Конечно, будет обжалование. И с нашей стороны, и, как же без этого, от прокуратуры, которая намерена опротестовать «слишком мягкое» наказание», – отметил он. Блогер заявил, что в зал суда снова поедет с сумкой.

Пресненский суд Москвы признал Носика виновным в размещении в интернете экстремистских материалов. Он признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК (публичные призывы к экстремизму). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.