Перевооружение ВДВ может быть ускорено в связи с международной обстановкой – бывший главком

Планы по перевооружению и реорганизации Воздушно-десантных войск могут быть выполнены быстрее в связи со сложившейся международной обстановкой, заявил ТАСС бывший командующий ВДВ, председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Отменить планы эта обстановка не может, «потому что все было проработано именно в контексте наших прогнозов, которые, к сожалению, сбываются, и причем в более краткосрочной перспективе, чем нами это прогнозировалось», - сказал он.

Шаманов напомнил, что в войсках ведется перевооружение на новый модельный ряд техники, в частности, две батальонно-тактические группы 137-го Рязанского полка перевооружены на боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры «Ракушка».