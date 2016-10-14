Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Армении Ереван для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В саммите примут участие президенты всех стран - участниц организации, кроме Казахстана: от этой страны в Ереван прибыл премьер-министр. На сессию также приглашены представители партнерских организаций – ШОС и СНГ.

По итогам сессии, как ожидается, будет подписан пакет документов. Также планируется принять заявление глав государств, в котором будут отражены «общие подходы к основным вызовам и угрозам современности».