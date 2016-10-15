Россия и Индия подписали соглашение о поставках ЗРС С-400

На встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в военно-технической сфере. В частности, стороны договорились о поставках в Индию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Также подписаны соглашения о производстве в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356 и о создании индийско-российской компании по производству вертолетов Ка-226Т.

Кроме того, стороны договорились о создании российско-индийского инвестиционного фонда. Соглашение было подписано между Российским фондом прямых инвестиций и Национальным инвестиционным и инфраструктурным фондом Индии.