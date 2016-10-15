Ушаков прокомментировал сообщения о готовящейся кибератаке США

Помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о том, что США готовят масштабную кибератаку на Россию. «Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства», – сказал Ушаков. Он подчеркнул, что Москва будет реагировать на подобные заявления.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентными угрозы Вашингтона в адрес Москвы. Он добавил, что России придется принимать меры по защите своих интересов на фоне растущей агрессии США.

Ранее журналисты NBC News со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что ЦРУ по поручению администрации президента США Барака Обамы готовит беспрецедентную кибератаку против России. Эта мера станет ответом на якобы вмешательство России в выборы в США, отмечает СМИ.