Ярослав Качиньский согласен на эксгумацию тела своего брата

Лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский – брат погибшего в крушении под Смоленском президента республики Леха Качиньского – согласен на эксгумацию его тела. Об этом пишет польский информационный портал Onet.

«Я согласен с решением об эксгумации. В случае с моим братом речь уже идет о сроках. Это будет одна из первых эксгумаций, если не самая первая», – отметил Качиньский. Он пояснил свою позицию тем, что «после перевозки тел в Польшу не были осуществлены элементарные процедуры – осмотр и экспертиза останков».

Напомним, 10 апреля 2010 г. официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. При заходе на посадку лайнер разбился, погибли все 96 находившихся на борту человек.