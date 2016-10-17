Стрелков-Гиркин заявил о сокращении финансирования его движения «Новороссия» из-за кризиса

Финансирование движения «Новороссия» бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) сократилось из-за финансового кризиса. Он объяснил «Коммерсанту-Власти», что «каких-то олигархов, которые прибегали к нам с миллионами, не было и раньше, а предприниматели средней руки, раньше имевшие возможность нам помогать, теперь не могут себе этого позволить». По телевизору движение больше не показывают, о ежедневных обстрелах и гибели людей в Донбассе больше не сообщают – мода прошла, у большинства людей создается ощущение, что Донбасс идет к миру, отметил он. Поступления гуманитарной помощи, по его оценке, с прошлого года сократились в пропорции «где-то девять к одному»: летом движение отправило на восток Украины только четыре фуры с гуманитарной помощью, планов на осень пока нет из-за недостатка средств. Бывшие подчиненные Стрелкова, оставшиеся в ДНР, могут только поделиться с ним информацией, а влияния в структурах власти республики они не имеют, утверждает он.

Помощник Стрелкова Дмитрий Данилов рассказал, что движение пытается помочь семье арестованного МГБ ДНР замдиректора Донецкого энергомеханического завода по безопасности Евгения Бражникова. СМИ ДНР сообщили, что его подозревают в подготовке покушения на Захарченко, сторонники Стрелкова считают, что Бражников мог вскрыть серые схемы, по которым руководство завода под покровительством МГБ вывозило продукцию на территорию России.

Стрелков считает, что мог бы легко встроить «там какой-то переворот», «но это бессмысленно и приведет только к негативным последствиям».

Вернуться в военную сферу или пойти на госслужбу Стрелков вряд ли сможет, как он сам считает. По его словам, осенью 2014 г. предприниматель Константин Малофеев предложил ему «социализироваться в одном из регионов», но Стрелков отказался по идейным соображениям.

Издание сообщает о кризисе в «Комитете 25 января», созданном Стрелковым, лидером «Другой России» Эдуардом Лимоновым и рядом блогеров в 2015 г. По словам Стрелкова, комитет продолжает работать, он преобразован в Общерусское национальное движение, собирается нечасто, дорабатывает устав и программу социально-экономической политики и не может «развернуться» из-за отсутствия финансирования.

Бывший депутат Рады и кандидат в президенты Украины Олег Царев большую часть времени проводит в Крыму. Он и первый лидер ЛНР Валерий Болотов безуспешно договаривались о включении своих кандидатур в списки тех или иных партий, отмечает издание.

Участие в боях в Донбассе другоросс Александр Аверин называет эмоциональным порывом, политических дивидендов от которого «никто и не ждал». По его словам, по линии интербригад «Другой России» воевать за самопровозглашенные республики уехало более 2000 человек, а теперь накал спал.