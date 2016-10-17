Депутатам Госдумы разрешат голосовать только лично

Комитет Госдумы по регламенту одобрил поправки, в соответствии с которыми депутатам Госдумы разрешается голосовать, только лично присутствуя в зале заседаний, на заседаниях комитета и на Совете Думы. Согласно этим поправкам, им запрещается голосовать по доверенности.

Соответствующие поправки в регламент инициировали вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета партии Сергей Неверов, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и его первый заместитель Андрей Исаев.

Неверов ранее пояснил: «Считаю, что голосование должно быть только личным. Люди доверили конкретному депутату представлять их интересы, и депутат несет ответственность за принимаемые решения. А передача своего голоса другому – это передача ответственности. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, например, от Новосибирской области. Поэтому надо начинать с себя».

В проекте указано, что «уважительной причиной отсутствия депутата на заседании Госдумы является временная нетрудоспособность». Документ также предусматривает, что депутат, отсутствующий на заседании комитета по уважительной причине, может выразить свою позицию по любому рассматриваемому вопросу в заявлении на имя председателя комитета. То же касается заседаний всей палаты и заседаний Совета Думы.

Попытки повысить посещаемость пленарных заседаний депутаты предпринимают в каждом созыве. В 2014 г. этот вопрос пытались решать с помощью специально созданной межфракционной группы по борьбе с прогульщиками, но она не смогла ничего сделать, потому что не договорилась даже о кандидате на пост руководителя. В конце шестого созыва депутаты приняли закон, позволяющий по инициативе фракции или комитета лишать депутатов мандата за 30 дней прогулов (первым мандата лишили уехавшего в США оппозиционера Илью Пономарева).