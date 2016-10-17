ЕС начнет переговоры по Сирии с Турцией, Ираном и Саудовской Аравией

Руоводитель дипломатии ЕС Федерика Могерини в понедельник призвала Россию и сирийское правительство прекратить обстрелы Алеппо. «Приоритетом остается спасение Алеппо. ЕС призывает Россию и режим (Башара Асада) прекратить бомбардировки и избежать катастрофы», - заявила она журналистам в Люксембурге.

Могерини также анонсировала продолжение переговоров с ключевыми игроками региона. «ЕС завтра [18 октября] начнет переговоры с ключевыми игроками в регионе касательно будущего Сирии: Ираном, Турцией, Саудовской Аравией», - сказала Могерини, слова которой приводят европейские СМИ.

В Люксембурге проходит заседание с участием министров иностранных дел 28 стран Евросоюза. Центральная тема встречи - эскалация конфликта в Сирии.